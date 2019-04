Du 08 au 12/04, 1 Sortie Sunset à bord de la Goélette La Recouvrance Brest à gagner avec France Bleu Breizh Izel ! Cap ?

Brest, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 12/04/19 avec 1 Sortie Sunset pour deux personnes à bord de la Goélette La Recouvrance Brest à gagner !

Description de la sortie Sunset pour deux personnes :

19h00 : Embarquement quai Malbert, briefing sécurité et histoire du bateau Navigation en Rade sous voiles Participation aux manœuvres possible (non obligatoire)

20h00 : Apéritif servi en buffet (vin blanc, vin rouge, réductions salés, huîtres) sur le pont

22h00 : Débarquement quai Malbert

Validité : 2019 selon disponibilités (voir agenda)

Un navire traditionnel

La goélette Brestoise est la réplique d’un aviso, bateau militaire du 19ème siècle, destiné à l’origine à transmettre les plis ou avis urgents. Ces fonctions furent ensuite étendues à la surveillance et à la protection du commerce sur les côtes d’Afrique et aux Antilles. Quatre navires – les goélettes Fine, Doris, Daphné et Levrette - construits d’après le plan type du premier aviso, nommé Iris, dessiné par l’ingénieur Jean-Baptiste Hubert, participèrent à ces missions de surveillance et de protection du commerce, avec chacun 50 à 60 hommes à bord.

Embarquez à bord de La Recouvrance !

La goélette embarque les marins d’un jour pour une expérience de navigation inédite. Plusieurs formules pour un programme adapté aux attentes de chacun : croisière de quelques jours, sortie à la journée ou à la demi-journée au départ de Brest, ou d’un autre port en fonction du programme, et toujours une invitation à participer à la vie à bord au rythme du bateau.

A l’intérieur de La Recouvrance, vous disposerez de tout le confort nécessaire pour y passer un moment très agréable.

Côté aventure : l’équipage vous proposera de participer aux manœuvres si vous le souhaitez !

Pour embarquer, c'est très simple, rendez-vous dans l'agenda, choisissez votre date et réservez ! Ne repartez pas sans un objet souvenir. Découvrez les produits de la boutique "La Recouvrance".