Du 10 au 14/06, le Livre Hommage Johnny Hallyday à gagner avec France Bleu Breizh Izel ! Cap ou pas Cap ?

Quimper, France

Le 15 juin prochain, Johnny Hallyday aurait eu 76 ans. A cette occasion, France Bleu Breizh Izel vous offre ce cadeau exceptionnel : le "Livre Hommage Johnny Hallyday"

Livre Hommage Johnny Hallyday

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 14/06/19 avec le "Livre Hommage Johnny Hallyday" à gagner !

Livre Hommage Johnny Hallyday

Couverture en métal

Format incroyable 55 x 32 cm

130 pages des plus belles photos de Johnny

Fabriqué en France, dans la première Imprimerie Solidaire d’Europe (80% de travailleurs en situation de handicap) située en Mayenne

D’une valeur de 495€

Un livre exceptionnel, un objet unique

7 kilos de souvenirs inoubliables

Johnny, c’est une voix incroyable. Un amour immense de son public. Une vie marquée par le rythme effréné du Rock’n’Roll.

Johnny, ce sont des millions de clichés… collectés par des photographes de talent, qui ont su capter ses moments de gloire, sa fragilité, la puissance de ses chansons, et sa reconnaissance pour des fans de plusieurs générations.

Pour créer ce livre collector de 130 pages, la sélection a été minutieuse : en résulte une mise en page inédite avec les plus beaux clichés pris par une centaine de photographes, ayant suivi Johnny dans les instants clés de sa vie. Sur la route, sur scène, avec sa famille et ses amours, sur les plateaux TV et dans les rues d’Hollywood…

Un artiste exceptionnel qui nous a tous marqué, avec lequel nous avons grandi, et qui restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Livre Hommage Johnny Hallyday

Une couverture en métal collector

Rock’n’Roll ! C’est le mot qui a donné vie à ce livre, et à sa couverture en métal collector. Comment pouvait-on imaginer la couverture autrement ? Un clin d’œil évident aux innombrables tenues métallisées de Johnny, à ses bijoux, ses motos chromées et à l’esprit du rock’n’roll en général.

En réflexion depuis le printemps 2017, la conception de cet ouvrage, hommage au « boss » du rock français est une grande fierté pour les travailleurs de l’Imprimerie Solidaire de Martigné-sur-Mayenne. Tous ont témoigné leur émotion d’avoir perdu leur grande star française favorite pendant la fabrication du livre.

Livre Hommage Johnny Hallyday

Un format prestigieux

Ce livre XXL a été imaginé et conçu dans un format exceptionnel de 55 x 32 cm, pour mettre en valeur les magnifiques photographies du chanteur. Revivez ainsi plus de 55 ans de la vie de Johnny en images, en parcourant ces 130 pages vernies, toutes témoins d’une époque incroyable.

Découvrez trois générations de photos de votre idole : de sa jeunesse, avec de magnifiques clichés en noir et blanc, de ses immenses succès sur scène, de son amour des motos et du rock… et bien sûr, également de moments plus intimes avec ses proches.

Impression Solidaire Le livre est imprimé par l’imprimerie solidaire basée en Mayenne. Cette imprimerie est la première imprimerie adaptée d’Europe, employant plus de 80% de travailleurs en situation de handicap.

La fabrication en vidéo :

À propos de l'auteur : André Bercoff Journaliste et écrivain

J’ai écrit les paroles de cette saga en magnifiques images pour célébrer l’histoire d’un mec démesuré qui a, pendant plus d’un demi-siècle, marié définitivement la France au rock.

Livre Hommage Johnny Hallyday