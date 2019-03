Du 11 au 15/03/19, 1 Séjour au Prieuré à Locronan et Repas au Comptoir des Voyageurs à Locronan ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 08/03/19 avec 1 Séjour pour deux personnes au Prieuré à Locronan et Repas au Comptoir des Voyageurs à Locronan en partenariat avec le Semi-Marathon Locronan-Quimper et le 10 km Plogonnec-Quimper le 17/03/19 à gagner !

Le séjour pour deux personnes comprend :

Hôtel Le Prieuré à Locronan

Hôtel Le Prieuré à Locronan : L’hôtel est fermé jusqu'à la mi-mars. Pour vos réservation après cette date faire votre demande par mail. Hôtel de charme, l'Hôtel 2 étoiles Le Prieuré vous accueille dans une authentique maison de caractère au cœur de la cité médiévale de Locronan. Les 9 chambres et 3 duplex de l’hôtel, à la décoration personnalisée, vous invitent à goûter à la douceur de vivre dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Séjournez à l'Hôtel Le Prieuré et appréciez ainsi tout le confort d'un hôtel 2 étoiles le temps d'un week-end à deux ou en famille ou encore lors d'un séjour d'affaires.

Le Comptoir des Voyageurs à Locronan

Restaurant Le Comptoir des Voyageurs à Locronan : Profitez d'une escale gourmande... Au cœur de la Petite Cité de Caractère de Locronan, découvrez une cuisine spontanée dans un cadre lumineux. Un chef talentueux amoureux des produits frais. Au sein de la cuisine du Comptoir des Voyageurs, le chef, Bertrand, mêle les époques en mariant les bases de recettes apprises avec sa grand-mère Suzanne avec les tendances actuelles de la cuisine moderne. Son savoir-faire et sa maîtrise ont été acquis chez de bonnes adresses gourmandes en France, en Suisse, en Finlande et au Canada. Son expérience, fruits de ses voyages et de ses expériences culinaires variés, se met chaque jour à l'œuvre pour le plus grand plaisir gustatif des convives attablés dans la salle accueillante du Comptoir des Voyageurs. Il est accompagné chaque jour par Claire qui vous conduit sur les sentiers de votre découverte gourmande et vous conseille sur les meilleurs choix de plats et des vins qui les subliment. Une étape gastronomique incontournable. Le restaurant le Comptoir des Voyageurs est davantage qu'une simple étape lors de votre visite de Locronan. C'est une découverte des produits frais du terroir local au gré des saisons, des parfums et des goûts. Vous pourrez déjeuner ou dîner à la carte, savourer le menu du jour ou bien encore apprécier les menus du comptoir et des voyageurs conçu par le chef selon les produits qu'offre les saisons. Le Comptoir des Voyageurs, restaurant incontournable à Locronan, vous promet un voyage savoureux et un accueil chaleureux chaque jour, toute l'année.

Le Comptoir des Voyageurs à Locronan | Plat

Semi-Marathon Locronan-Plogonnec-Quimper le 17 mars 2019

Le semi-marathon Locronan-Quimper Le projet d’un marathon ou d’un semi-marathon sur le territoire de l’agglomération quimpéroise était un vieux projet présent dans de nombreux esprits (élus, associations, sportifs…). Trois passionnés de running, rejoints par d’autres, ont décidé de relever le défi et d’organiser, sur le territoire de Quimper communauté, un semi-marathon. Il a été proposé de relier Locronan à Quimper, en passant par Plogonnec. Les trois communes offrent de très beaux sites de départ (église Saint-Ronan de Locronan), de passage (église Saint-Thurien de Plogonnec) et d’arrivée (rue piétonnes et cathédrale Saint-Corentin de Quimper). Un 10 km entre Le Croëzou (commune de Plogonnec) et Quimper a été également créé. Il emprunte le même parcours que le semi-marathon. Ce parcours est arboré, verdoyant et, quel que soit leur niveau, il permet aux coureurs en recherche de performance chronométriques d’aller chercher des temps très rapides. En effet, le parcours est très roulant, très rapide et donc propice à la réalisation de jolis temps. Les objectifs de cette manifestations sont multiples : Proposer un événement accessible au plus grand nombre Faire la promotion du territoire et des communes (tourisme, notoriété, image…) Développer progressivement l’événement (en terme de territoire et de contenu) En faire un événement connu et reconnu Fédérer autour de l’événement les communes en leur apportant une animation et les associations (de course à pied, sportives, et autres…)

Le 10 km Le Croëzou – Quimper Le départ de l’histoire est le même que celui du semi-marathon. L’idée de compléter le programme de la journée par un 10 km était une évidence pour les organisateurs. Cette distance, plus accessible, permet à ceux qui ne sont pas préparés pour un semi de tout de même trouver leur place. Cette distance de 10 km permet aussi aux cadets (nés en 2002 et 2003) de s’engager. Avec un profil qui favorise également la réalisation de chronos très rapides, le 10 km Le Croëzou – Quimper est une course idéale pour tous ceux qui cherchent à réaliser un temps référence sur cette distance. Les objectifs de cette manifestations sont multiples : Proposer un événement accessible au plus grand nombre Faire la promotion du territoire et des communes (tourisme, notoriété, image…) Développer progressivement l’événement (en terme de territoire et de contenu) En faire un événement connu et reconnu Fédérer autour de l’événement les communes en leur apportant une animation et les associations (de course à pied, sportives, et autres…)