Du 13 au 17/05, jouez au "Mot mystère" sur France Bleu Breizh Izel : 1 croisière gourmande Vedettes de l'Odet à gagner !

La Croisière Gourmande au fil de l'Odet invite à la rêverie et à l'évasion des sens. S'étirant majestueusement entre Quimper et Bénodet, « la plus jolie rivière de France » charme par la quiétude qui y règne. Embarquez à bord de l'Aigrette, le bateau restaurant panoramique.

Bénodet, France

Restaurant Vedettes de l'Odet

1 croisière gourmande menu Triskell pour 2 personnes à bord des Vedettes de l'Odet

Croisière gourmande sur l'Odet à bord de l'Aigrette, le bateau restaurant des Vedettes de l'Odet :

La Croisière gourmande au fil de l’Odet c’est LE restaurant de la région avec un décor sublimé par la nature ! Le paysage défile sous vos yeux et vous restez tranquillement attablé devant des mets préparés par l’équipe de restauration Véranda Croisière.

La cuisine à bord est faite maison, les producteurs sont locaux et les plats ont une consonance régionale. Le magret de canard est rôti au caramel au beurre salé ; la cotriade de poissons est faite avec la pêche côtière de Concarneau, la salade de homard breton fait saliver les amoureux du crustacé bleu des Glénan…

La salle nouvellement rénovée courant de l’hiver offre une vue panoramique sur la rivière et les commentaires de la guide invite à la découverte spontanée de la Cornouaille. Laissez-vous charmer par la nature et l’histoire de cette rivière emblématique ! Départ de Bénodet tous les jours de mai à fin septembre à midi. Durée de la croisière 3 heures environ Et pour la fête des mères, les Vedettes de l'Odet proposent de très jolies pochettes cadeaux pour gâter toutes les mamans !

Plat Vedettes de l'Odet

Menu Triskell

Cocotte de Chèvre Chaud à la Coppa

ou Terrine de Légumes et son Couli

Cotriade de Poissons, Marinière Safranée

ou Fricassée de Volaille, Caviar d’Aubergines, Tomate Provençal

Fricassée de Volaille, Caviar d'Aubergines, Tomate Provençal

Gâteau Breton aux Pommes

Menu à titre indicatif

Accord Mets et Vins

Pour parfaire votre croisière gourmande, complétez votre menu par un accord mets et vins : 2 verres de vin, eau minérale et café. 12 € par personne.

La carte des vins et les conseils avisés du maître d’hôtel compléteront les choix gustatifs à bord.

Départ de Bénodet

12h00 Tous les jours sauf lundi et mardi. Du 17 avril au 29 septembre 2019 (présentation 30 minutes avant) .

Réservation très fortement conseillée.

Croisière Promenade sur l'Odet

La Croisière promenade sur l’Odet « la plus jolie rivière de France » à bord des Vedettes de l’Odet c'est un véritable moment de détente et de découverte à travers les commentaires d’un guide passionné par le patrimoine naturel et maritime de la Cornouaille. Mais d'où vient ce titre de "Plus jolie rivière de France" ? Ces mots nous viennent d'Emile Zola qui séjourna à Sainte-Marine, magnifique petit port faisant face à Bénodet. Cette rivière de l'Odet, d’une soixantaine de kilomètres, prend sa source à Saint-Goazec dans les Montagnes Noires et est réputée pour les nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. La plupart d'entre eux possèdent de magnifiques parcs botaniques : Kerembleis, Perennou, Kerouzien, Kergoz…Kerdour, Lanroz, Lanniron, Poulguinan… Mais la balade sur la rivière de l'Odet c'est aussi la découverte de lieux chargés d'Histoire et de légendes bien vivantes : la chaise de l'évêque, le rocher de la pucelle, la pointe des espagnols, les korrigans, et tant d'autres ! A bord de navires confortables et panoramiques, vous allez découvrir un paysage mystérieux et tout en nature. Oiseaux de mer et de rivière y trouvent le gîte et le couvert : Aigrettes garzettes, hérons cendrés, martins pêcheurs, sternes, cormorans. Et n'oublions pas que la rivière de l'Odet fut le lieu de résidence d’illustres auteurs : Emile Zola et Jean de la Fontaine vinrent ainsi s’imprégner des bords de l’Odet. Laissez-vous charmer par la nature et l’histoire de cette rivière emblématique ! Départ de Bénodet tous les jours d'avril à fin septembre. Durée de la croisière 2h15 environ