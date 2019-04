Du 15 au 19/04/19, 1 Séjour en Chambre d'Hôtes à Lannion à gagner avec France Bleu Breizh Izel ! Cap ou pas Cap ?

Situé dans un hameau breton, l'établissement Convenant Loarer à Buhulien est implanté dans une ferme typique du XVIIIe siècle dotée d'un jardin et d'une terrasse.Vous pourrez rejoindre en voiture le centre historique de Lannion en 5 minutes et Perros-Guirec en 10 minutes...

Lannion, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 19/04/19 avec 1 Séjour deux nuits pour deux personnes en Chambre d'Hôtes Convenant Loarer - Buhulien - à Lannion à gagner !

Chambres d'Hôtes Convenant Loarer - Buhulien - à Lannion

Détails sur le séjour deux nuits pour deux personnes :

2 nuits en chambre lit double

les petits déjeuners avec des confitures, des yaourts et des gâteaux maison et différents chaque jour

validité : 1 an hors vacances scolaires et hors juillet août selon disponibilités du planning

LA PETITE MAISON Gîte ou chambre familiale

A Lannion, sur la cote de Granit Rose, entre Perros-Guirec, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Tréguier et Paimpol, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne Nord je serai ravi de vous accueillir en hébergement de vacances dans mes 3 chambres d'hôtes

Toutes les chambres spacieuses et lumineuses sont décorées de façon traditionnelle. Elles sont dotées de la climatisation, de parquet en bois de pins, d'une entrée privée et d'une vue sur le jardin et la campagne. Leur salle de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux. Une bouilloire électrique est également disponible.

Lors de votre séjour au Convenant Loarer, vous pourrez savourer un petit-déjeuner gastronomique quotidien et varié avec des produits de la région notamment de la confiture, des yaourts et des gâteaux faits maison. Des restaurants locaux et des crêperies vous attendent à proximité.

Je vous présenterai notre belle région, et vous proposerai des idées de balades et de restos aussi bons que sympas.

Vous trouverez Perros-Guirec à 9 km et la côte de Granit Rose à 15 km. La gare et l'aéroport sont accessibles à 4 km. Des transferts sont assurés sur réservation préalable.

WIFI dans toutes les chambres

Parking privé à proximité des chambres d'hôtes

Nos amis les animaux sont les bienvenus si vous avez une panière ou une couverture ou les faire dormir, dans la mesure où ils n'iront pas sur les lits et ne resteront pas seuls toute la journée dans la chambre.