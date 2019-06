Du 17 au 21/06/19, 1 séjour "Week-end à Saint Petersbourg" à gagner sur France Bleu Breizh Izel ! Cap ou pas Cap ?

Quimper, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 21/06/19 avec 1 séjour de 4 jours en Russie "Week-end à Saint Petersbourg" pour une personne avec Pouchkine Tours, une marque du Groupe Salaün à gagner à l'occasion de la Fête de la Musique !

Prestations incluses dans votre voyage :

les vols Paris / Saint Pétersbourg (directs ou avec escale) Aller et Retour

l'hébergement en hôtel 3* (normes locales) en formule petits déjeuners

le transfert Aéroport / Hôtel / Aéroport

les services d'un guide francophone pour effectuer le tour de la ville de Saint-Pétersbourg

Dates de départ possible : octobre 2019 à avril 2020 (hors période de Fêtes du 20/12/19 au 10/01/20

Vous rêvez de découvrir la majestueuse Saint-Pétersbourg ? L’équipe de Pouchkine Tours s’est appuyée sur son expérience de la destination et ses partenaires locaux pour vous proposer un choix de prestations adaptées aux séjours individuels. Laissez-vous guider par nos suggestions et nous réaliserons un voyage à la mesure de vos envies.

Saint-Pétersbourg : fondée en 1703 par le tsar Pierre-le-Grand, sur l’estuaire de la Neva, au fond du golfe de Finlande, Saint-Pétersbourg est une des plus belles villes d’Europe, remarquable notamment par sa grande homogénéité architecturale. La ville a été bâtie de chaque côté de la Neva, autour de la forteresse Pierre-et- Paul qui abrite aujourd’hui le panthéon des tsars. L’avenue centrale, la perspective Nevski débouche sur une des plus belles places au monde, la place du Palais, sur laquelle est situé le palais d’Hiver, l’ancien palais impérial transformé aujourd’hui en musée. Ce musée, l’Ermitage, est la plus grande pinacothèque au monde. A découvrir aussi, la laure Alexandre Nevski, la cathédrale Saint-Sauveur, les canaux et leurs nombreux palais.