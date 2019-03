Du 18 au 22/03/19, 1 séjour à l'Albatros à Morlaix à gagner avec France Bleu Breizh Izel ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 22/03/19 avec 1 séjour pour deux personnes à l'Albatros à Morlaix, Hôtel Restaurant 3 étoiles à gagner !

Hôtel Restaurant*** Albatros à Morlaix

Le séjour pour deux personnes comprend :

une nuit en chambre avec lit double

les petits déjeuners

deux menus au Restaurant La Boucherie "Formule Complète" : entrées / plats / dessert / hors boissons (midi ou soir au choix)

accès libre à la Piscine, au jaccuzzi et au sauna

validité : 30 juin 2019

Hôtel Restaurant Albatros à Morlaix | Espace détente

Notre établissement met à disposition de ses hôtes l'espace détente. Ouvert de 8h à 22h, vous pourrez vous prélasser dans notre jaccuzzi et finir par un sauna afin d'éliminer les toxines tout en ayant profité au préalable de notre piscine

Situé au cœur de la Bretagne, entre mer et campagne, L’Albatros dispose de chambres insonorisées, dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision par satellite. Vous pourrez vous détendre au sauna, dans la piscine et au jacuzzi. Vous pourrez bénéficier d'un massage sur demande et moyennant des frais supplémentaires. Un petit-déjeuner buffet continental est servi tous les jours. Cet hôtel respectueux de l'environnement comprend un restaurant proposant des repas concoctés à partir de produits frais et de saison.

Hôtel Restaurant*** Albatros à Morlaix | Petits déjeuners

Le restaurant La Boucherie est le spécialiste de la viande. Le Chef, Ty Taing propose chaque jour à ses clients des produits de grande qualité dans une ambiance originale et conviviale

Un mot sur le restaurant L'Albatros

L’hôtel-restaurant L’Albatros vous accueille à Morlaix dans un cadre élégant et une ambiance reposante. Vous apprécierez la salle de restaurant au style épuré avec ses fauteuils en cuir beige. Les produits de la mer seront mis à l’honneur par le Chef. Gambas, noix de Saint-Jacques, lieu jaune raviront les fins gourmets. Les amateurs de viande ne seront pas en reste avec des plats comme le filet de bœuf. Les menus changent toutes les semaines pour vous garantir la fraîcheur des produits. Toute l’équipe vous attend le dimanche midi et tous les soirs pour un repas en famille ou entre amis !

Au menu de la Formule Complète hors boisson : ENTRÉE + PLAT + DESSERT :

_LES ENTRÉES (au choix)_

Assiette de charcuterie

ou Os à moelle rôti(1 pièce)au sel de Guérande**

ou Salade de chèvre chaud et lard rôti

ou Bloc de foie gras de canard (supplément)

LES PLATS (au choix)

Plat du jour (selon disponibilité)

ou Grande salade de chèvre chaud et lard rôti

ou Burger « le Fondant » (simple steak env. 110g)

ou Moelleux de poulet

ou Surprise du boucher (env. 180g)

ou Panaché du boucher (supplément)

_LES DESSERTS (au choix)_

Crème brûlée à la vanille bourbon

ou Gaufre de Bruxelles

ou Douceur lactée à la mangue

ou Feuilleté aux pommes glace vanille

ou Autre dessert à la carte (supplément)