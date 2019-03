Du 18 au 22 Mars, gagnez votre Nintendo Switch dans le Grand Défi sur France Bleu Lorraine

La plus familiale des consoles de jeux vidéos débarque dans le Grand Défi !

Lorraine, France

On aurait pu faire un article vous ventant les mérites de la Nintendo Switch... mais on vous fait confiance pour savoir qu'il s'agit d'un cadeau exceptionnel que France Bleu Lorraine vous offre cette semaine dans le Grand Défi !

La Switch est la dernière console de la maison Nintendo. Lancée en grande pompe avec de nouveaux opus de leurs séries les plus connues (Zelda, Mario, Splatoon, ...), la Switch se veut révolutionnaire. A la fois portable et fixe, elle vous promet de beaux moments en famille et à France Bleu, c'est tout ce qu'on vous souhaite.

03.83.36.20.20, venez défier Jérôme Prod'homme ! Bonne chance à tous !