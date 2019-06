Du 24 au 28/06/19, 1 journée gourmande sur l’île de Sein à gagner avec et France Bleu Breizh Izel et la Ronde Sénane !

Finistère, France

« Le Mot mystère » à 8h40 avec finale le vendredi... L’animateur donne des indices, ses complices en studio posent des questions, l’auditeur joue… De lundi à jeudi, la personne la plus rapide à trouver le « mot » gagne sa sélection pour la finale ! Vendredi, les sélectionnés se retrouvent pour un jeu tout en rapidité ! Cette semaine, le finaliste gagne 2 Traversées Audierne - Île de Sein avec la Compagnie Maritime Penn Ar Bed avec visite de la cabine de pilotage + 2 repas au Restaurant d'Ar-Men sur l'Ile de Sein. Offerts en partenariat avec "La Ronde Sénane & Rallye des Droits de l'homme" en Baie d'Audierne le 29/06/19

La Ronde Sénane en Baie d'Audierne Tour de l'Île de Sein le 29 juin 2019

Hôtel restaurant d’Ar-Men : Le dernier avant l’Amérique !… Hôtel-restaurant, cerné par la mer, situé sur la fameuse Île de Sein en Bretagne. Il est le dernier hôtel sur la côte ouest avant l’Amérique. Appelé par le passé, la maison rose, le restaurant est connu pour son ragoût de homard et ses préparations à base de poisson. Restaurant d’Ar-Men : Une cuisine simple et savoureuse. A la barre de la cuisine depuis 1998, le chef Patrick Hernandez vous propose une cuisine simple et savoureuse, préparée sur place avec des produits frais

Hôtel Restaurant Ar-Men Île de Sein

Compagnie Martime Penn Ar Bed : Pour vous rendre à l’île de Sein, des départs d’Audierne vous sont proposés toute l’année. Pensez à arriver au moins 45 minutes avant le départ du bateau pour vous laisser le temps de vous garer en toute tranquillité et pourquoi pas prendre un café avant votre départ ! Des départs quotidiens pour l’île de Sein vous sont proposés toute l’année de la gare maritime de Ste Evette. Si les conditions météo sont mauvaises, la traversée s’effectue au départ de Douarnenez. Comptez 1 heure de traversée au départ d’ Audierne, et 2 heures de traversée si le départ s’effectue à Douarnenez.

La Ronde Sénane le 29 juin 2019. Tour de l'île de Sein A l'initiative du projet, un groupe de marins motivés, adhérents de Plaisance en Cap Sizun ont mis en commun leur passion et leur savoir-faire pour proposer une circuit navigation autour de la célèbre île,?avec en prime le raz de Sein en plat de résistance. L'édition 2019 sera la deuxième édition de cette régate inédite avec des records à battre !

La Ronde Sénane Tour de l'Île de Sein en Baie d'Audierne le 29 juin 2019

En 2018 les temps réels suivants ont été établis :

Monocoque : Jean LE CAM sur IMOCA "FINISTERE MER VENT" en 04 h 52 mn 25 s

Multicoques : Jacques VAPILLON sur MULTI 40 " F40 IRVI " en 05 h 25 mn 14 s

Parallèlement, pour les voiliers ne désirant pas faire le tour de l’Île de Sein, un rallye vous amènera à longer la côte jusqu'au menhir érigé en hommage aux naufragés du navire "DROITS DE L'HOMME".