Du 24 au 28/06, Le Goyen 4* à Audierne vous offre 2 menus à l'occasion de la Ronde Sénane le 29/06 ! Cap ou pas Cap ?

Ancré sur les quais du petit port de pêche d’Audierne et à quelques minutes du Grand Site de la Pointe du Raz et de Quimper, l’Hôtel-Restaurant Le Goyen vous propose des prestations dignes de ses qualités pour que vous passiez un séjour mémorable et enchanteur...

Audierne, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 28/06/19 avec 2 menus avec un forfait boisson à l'Hotel Restaurant Le Goyen 4* à Audierne à gagner en partenariat avec La Ronde Sénane le 29/06 !

Hôtel Restaurant Le Goyen 4* à Audierne

L'Hôtel Restaurant Le Goyen 4* Audierne vous offre deux menus comprenant :

1 coupe de champagne en apéritif par personne

3 plats avec amuse bouche et mignardises par personne

3 verres de vin par personne

Valeur globale : 180€ pour l'ensemble

Bienvenue à l’Hôtel**** Restaurant le Goyen Ancré sur les quais du petit port de pêche d’Audierne et à quelques minutes du Grand Site de la Pointe du Raz et de Quimper, l’Hôtel-Restaurant Le Goyen vous propose des prestations dignes de ses qualités pour que vous passiez un séjour mémorable et enchanteur.

Membre de « Châteaux et Hôtels Collection », « Maître Restaurateurs », distingué Table remarquable dans le Carnet Gourmand d’Alain Ducasse, référencé par de nombreux guides dont le Michelin, l’établissement vit en symbiose avec l’océan et suggère le meilleur pour les papilles en privilégiant les produits frais et locaux. D’autre part, le service de qualité de notre restaurant gastronomique le Goyen et l’accueil professionnel de notre personnel dévoué rendront votre expérience bretonne d’autant plus agréable.

Venez-vous échapper le temps d’un week-end, de vacances, d’une réunion et découvrez ce « Bout du Monde » pittoresque ! Une cuisine de la mer dans un cadre exceptionnel. Sur le port d’Audierne, le restaurant vit au rythme des marées et de l’activité du bourg.

Hôtel Restaurant Le Goyen 4* à Audierne

La Ronde Sénane le 29 juin 2019. Tour de l'île de Sein A l'initiative du projet, un groupe de marins motivés, adhérents de Plaisance en Cap Sizun ont mis en commun leur passion et leur savoir-faire pour proposer une circuit navigation autour de la célèbre île,?avec en prime le raz de Sein en plat de résistance. L'édition 2019 sera la deuxième édition de cette régate inédite avec des records à battre !La Ronde Sénane Tour de l'Île de Sein en Baie d'Audierne le 29 juin 2019

La Ronde Sénane en Baie d'Audierne Tour de l'Île de sein le 29 juin 2019 | Parcours

En 2018 les temps réels suivants ont été établis :

Monocoque : Jean LE CAM sur IMOCA "FINISTERE MER VENT" en 04 h 52 mn 25 s

Multicoques : Jacques VAPILLON sur MULTI 40 " F40 IRVI " en 05 h 25 mn 14 s

Parallèlement, pour les voiliers ne désirant pas faire le tour de l’Île de Sein, un rallye vous amènera à longer la côte jusqu'au menhir érigé en hommage aux naufragés du navire "DROITS DE L'HOMME".La Ronde Sénane en Baie d'Audierne Tour de l'Île de Sein le 29 juin 2019