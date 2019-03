Du 25 au 29/03, 1 séjour à Hôtel Spa Thalassa à Camaret sur Mer à gagner avec France Bleu Breizh Izel ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 29/03/19 avec 1 séjour pour deux personnes Hôtel Spa Thalassa à Camaret sur Mer à gagner !

Le séjour comprend :

Le Thalassa Hôtel & Spa à Camaret sur Mer Hôtel Spa en Bretagne les pieds dans l'eau

Nous vous accueillons à Camaret sur Mer, au cœur de la magnifique presqu’île de Crozon et ses plages de sable fin. Pour vos vacances, vous ressourcer, ou vos voyages d’affaires, l’établissement de charme « qualité tourisme » offre à ses hôtes des chambres confortables et raffinées (certaines accessibles aux personnes à mobilité réduite). Profitez d'un pied à terre idéal afin de silloner le GR34 et d'embarquer vers les Iles de Ouessant, Molène ou Sein. Pour le plaisir des yeux et pour respirer l’atmosphère marine, tonifiante, les 49 chambres rénovées projettent le regard sur un océan de sérénité. Outre un hébergement de qualité, l’hôtel propose : piscine d’eau de mer chauffée, jacuzzi, hammam et un spa by Thalgo avec espace bien-être, parking privé et restaurant de gastronomie locale aux saveurs de l’océan et des terres de Bretagne.