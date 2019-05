Du 27 au 31/05, 1 séjour à l'Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu à Plougonvelin à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Romantiques, gastronomiques, bien-être, détente, découverte Les séjours à la Pointe Saint-Mathieu offrent des parenthèses inédites au cœur d’un site légendaire. A deux pas du phare, des ruines de l’abbaye et des falaises, l’hôtel 4 étoiles est un havre de douceur à l’abri des vents et de l’océan

Plougonvelin, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 31/05/19 avec 1 Séjour une nuit pour deux personnes avec repas et petits déjeuners à l'hostellerie de la Pointe Saint Mathieu à Plougonvelin à gagner en partenariat avec la "Littorale Saint Mathieu/Bertheaume" le 02/06/19

Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu à Plougonvelin

L’Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu vous accueille pour un superbe Week-end pour deux personnes comprenant :

Une nuit en chambre double élégante Phare

Les petits déjeuners

Un dîner Entrée, Plat et Dessert avec accords mets et vins au BISTROT 1954 par personne

L'accès illimité à l’espace bien être avec Piscine, Sauna et Jacuzzi

Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu à Plougonvelin | Chambre

LA LITTORALE : une journée sportive et familiale

Pour cette journée dédiée à la randonnée et à la course-nature, l'association s'est engagée pour une action solidaire avec le CHRU de Brest pour l’achat d’un appareil de radiothérapie ultra-performant, unique en Bretagne occidentale, pour mieux guérir certains cancers du foie. Le coût de l’investissement est de 57 000€, la Littorale s’engage pour un montant de 30 à 40 000 €

Des départs ’’vu d’en haut’’ pour les deux courses Afin de relever ce défi d'ampleur, la Littorale a tout mis en oeuvre pour faire le plein. D'abord sur les deux courses nature (10 et 16 km), avec des départs ‘’vu d'en haut’’, programmés à 10 h 15 et 10 h 40, avant de longer la mer d'Iroise. Ces mêmes circuits seront ouverts aux marcheurs nordiques, à partir de 10 h 45. Ceux qui préfèrent la randonnée pédestre sont conviés, dès 8 h 30, pour trois circuits au choix (9, 15 ou 20 km) vers le port du Conquet. À noter, aussi, la rando familiale (6 km) comprenant la découverte du Chemin de Mémoire et l’accès au Mémorial National de Saint Mathieu et les courses des Mousquetaires, réservées aux enfants l'après-midi, sans oublier l’extraordinaire défi de Fabrice Le Cornu – atteint d’une ataxie de Friedreich – qui va parcourir 4200 m à la nage entre la cale de Bertheaume et Keryunan puis rejoindre à pied l’arche d’arrivée à Trémeur.

Le plastique c’est pas chic ! La littorale souhaite faire de ce défi sportif un engagement éco-responsable. Objectif : Zéro déchet, zéro plastique (non recyclable) ; suppression des sacs et couverts en plastique jetable, mise en place d’un tri sélectif sur les différents points d’accueil du public. Un village sportif et festif se tiendra au stade de Trémeur, avec soins et bien être, buffet de fruits géant et animations musicales.

Un appel au don Pour soutenir l’action solidaire, La Littorale a lancé un appel à dons sur une plateforme de financement participatif - www.kengo.bzh.