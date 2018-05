Encore une fois, on compte bien vous faire plaisir ce mois-ci

Des spectacles et concerts pour commencer

Olivier de Benoist en tournée !

Son humour fait mal et ne laisse personne indifférent, mais que voulez-vous ! On l'aime bien Olivier de Benoist... Il sera sur la scène du Palais des Congrès de Vittel le Samedi 19 Mai. France Bleu vous y invite bien volontiers.

Holiday on Ice - Atlantis - Holiday On Ice - Atlantis

Avec la participation exceptionnelle de Katrina Patchett de Danse avec les Stars et Brian Joubert, Holiday On Ice s'enfonce dans les abîmes du Galaxie d'Amnéville les 18 et 19 Mai à la recherche de la cité perdue d'Atlantis... Un voyage époustouflant pour lequel France Bleu Lorraine vous offre vos places.

Shy'm en concert - Réseaux Sociaux de Shy'm

Et si on prouvait à Shy'm qu'on l'aime encore ? La chanteuse/danseuse/animatrice vous donne rendez-vous à l'Espace Chaudeau de Ludres le 25 Mai. France Bleu Lorraine s'en fait l'écho et vous y invite !

Louane en concert - Réseaux Sociaux de Louane

Elle résiste bien dans les charts avec son nouvel album. Louane prouve qu'elle est partie pour rester et elle l'affirmera en vrai au Zénith de Nancy le 26 Mai ! France Bleu Lorraine compte bien vous faire profiter de la présence de la chanteuse.

Le jeune Gauvain Sers - Réseaux Sociaux de Gauvain Sers

Sur plus de 75 dates, ce chanteur a accompagné Renaud lors de sa dernière tournée... Un gage de qualité qui a suffit à France Bleu Lorraine pour vous offrir vos places pour le concert de Gauvain Sers le 30 Mai à Ludres.

France Bleu Lorraine synonyme d'évasion en ce moi de Mai.

C'est LE rendez-vous incontournable des fans de motos dans l'Est de la France et il se passe chez nous, à Gérardmer, la perle des Vosges. Evènement officiel Harley Davidson, il propose à tous les bikers (ou simplement les aficionados) de se réunir et de vivre ensemble de belles émotions. France Bleu vous offre vos Pass 3 jours pour assister à l’intégralité des Motordays.

Il n'y a plus que 95 000 gorilles dans le monde, comme Awaly au zoo d'Amnéville. © Radio France - Faustine Mauerhan

On prépare d'ores et déjà vos sorties de l'été ! France Bleu Lorraine vous offre, dans le Grand Défi, vos Pass Famille pour profiter du Zoo d'Amnéville. Il ne vous reste qu'à être le meilleur, et ça, on sait que vous pouvez le faire !

C'est pas mal tout ça, non ? Pour le reste, c'est à vous de jouer... 03.83.36.20.20, bonne chance à tous :)