sTous les jours sur France Bleu Lorraine, vous avez l'occasion de gagner des cadeaux et il y'en a pour tous les goûts. Voici une liste, non exhaustive, de ce qui vous attend en Mars.

Spectacles

Maintenant ou Jamel, le nouveau spectacle de Jamel Debbouze. - Jamel Debbouze

Après s'être éloigné des planches pour se consacrer au cinéma ou à la télévision, Jamel Debbouze fait son grand retour sur scène avec son nouveau spectacle : Maintenant ou Jamel ! C'est le 15 Mars au Zénith de Nancy à 20h30. Plus de renseignements sur le site de notre partenaire : le Label LN.

Serge Lama est en tournée - Serge Lama

C'est l'un des chanteurs français qui nous accompagnent depuis quelques années maintenant et que nous sommes heureux de retrouver à chaque album ou tournée... Serge Lama "débute" et ça se passe le 17 Mars à l'Espace Chaudeau de Ludres.

Doit-on encore vous présenter Catherine Ringer ? La chanteuse des Rita Mitsouko sera en concert le 21 Mars à l'Autre Canal de Nancy pour promouvoir son nouvel album "Chroniques et fantaisies". Plus de renseignements ici.

Nous vous proposons 2 dates pour ce rendez-vous quasi annuel, l'occasion de vous retrouver au milieu des prairies vertes de l'Irlande, au milieu de ses croyances et de ses traditions. Spirit of Ireland sera le 21 Mars à l'Arsenal de Toul et le 24 Mars au Palais des Congrés de Remiremont.

Et pour finir... du théâtre !

L'éveil du chameau - Le Théâtre de l'Atelier

C'est une comédie humaine avec un casting 3 étoiles que vous propose notre partenaire Anim'15 à l'Espace Chaudeau de Ludres le 30 Mars à 20h.

Un Grand Défi aux airs de voyage en ce mois de Mars

Après vous avoir envoyé à Sainte Croix en Février, France Bleu Lorraine vous envoie vivre une nuit insolite dans une cabane de luxe grace à notre partenaire Nids des Vosges. C'est à Champdray que vous vivrez une expérience inédite et en plus, les petits déjeuners sont compris pour toute la famille.

Et bien évidemment, vos places de cinéma, vos places pour les matchs de l'ASNL et encore deux ou trois surprises dont une journée spéciale consacrée à un grand monsieur de la chanson française... Le Mois de Mars s'annonce particulièrement sympa sur France Bleu Lorraine.