Envie de partir ou de repartir en Vacances ? France Bleu et son partenaire Transavia vous offrent vos billets d'avion

Et si vous partiez à la découverte de Lisbonne ou Porto ? Avec Transavia, France Bleu Loire Océan vous offre dix vols* secs A/R pour une de ces deux destinations. Du 5 août au 6 septembre 2019 tentez votre chance et envolez-vous avec la personne votre choix au Portugal.

Ecoutez France Bleu Loire Océan, envolez-vous pour le Portugal !

Du 5 août au 6 septembre 2019, tous les vendredis dans le cadre du Voyage à Nantes 2019, avec notre Partenaire Transavia nous vous offrons la possibilité de partir pour le Portugal.

Avec France Bleu Loire Océan et Transavia, partenaires du « Voyage à Nantes », tous les vendredis jusqu’au 6 septembre jouez au 5 sur 5 et remportez vos billets* aller/retour pour deux personnes. Et si vous preniez la direction de Lisbonne ou de Porto pour prolonger l’été au départ de Nantes ?

Notre partenaire la compagnie aérienne Transavia

Présente à Nantes depuis presque dix ans, la compagnie aérienne Transavia y dessert aujourd’hui vingt six destinations dans douze pays différents et a transporté plus de trois millions de passagers depuis le début de ses opérations sur cette base. La compagnie est donc un acteur incontournable du rayonnement touristique de Nantes.

C’est tout naturellement qu’elle a souhaité s’associer au Voyage à Nantes, cet événement local d’envergure internationale pour lequel le voyage tient une place si importante.

*Modalités d'utilisation des 2 billets Vols Secs :

A/R au départ de l’aéroport Nantes-Atlantique à destination de Lisbonne ou Porto aux conditions suivantes • Vols entre le 2 septembre 2019 et le 28 mars 2020 (selon disponibilités) • Hors vacances scolaires, hors jours fériés • Réservation 30 jours avant la date de départ • Tarif de base (pas de bagage en soute)

Important : Ne comprend pas les transferts vers/depuis les aéroports ni le séjour sur place.