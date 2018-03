Des spectacles et concerts pour commencer

Logo Dirty Dancing - Dirty Dancing

Revivez la magie du film Dirty Dancing sur scène ! De passage au Zénith de Nancy le 4 Avril, la troupe vous accueille pour un moment qui s'annonce grandiose... Les chansons et les chorégraphies du film culte sont toutes au rendez-vous... Alors, on fait comme pour Bébé, et on ne reste pas dans son coin ! Pour plus d'informations : rendez-vous sur le site du Label LN et celui du Zénith de Nancy.

Claude Vanony © Maxppp - Maxppp

Notre vosgien préféré est en tournée pour son spectacle. Claude Vanony sera, accompagné de son accent vosgien, le 7 Avril à Sainte Marguerite et le 14 Avril à Remiremont. Bien évidemment, France Bleu Lorraine vous offre vos places !

Robert Charlebois © Maxppp - Maxppp

Des Vosges au Québec, il n'y a qu'un pas, que nous franchissons allègrement en vous proposons le concert anniversaire de Robert Charlebois le 14 Avril à L'Espace Chaudeau de Ludres. La promesse est simple, comme le titre du spectacle : "50 ans, 50 chansons". De quoi passer une belle soirée avec les grands classiques de Robert Charlebois : "Ordinaire" ou encore "Je reviendrai à Montréal". Plus d'infos sur le site de notre partenaire.

Du Théâtre

Anne Jacquemin et Philippe Caroit seront sur la scène de l'Espace Chaudeau de Ludres le 13 Avril dans cette comédie "Le Journal de ma Fille". Le Pitch : Simon et Magali sont séparés depuis plusieurs mois. Mais lorsqu’ils découvrent que leur fille de 15 ans leur a menti pour partir en week-end avec ses copains, ils décident de lire ensemble son journal intime. Bande annonce :

Un Grand Défi d'envergure

Depardieu Chante Barbara - Depardieu Chante Barbara

Du 23 au 27 Avril, France Bleu vous propose un Grand Défi exceptionnel ! L'occasion, unique, de voir sur scène Gérard Dépardieu qui reprend les classiques de la chanteuse Barbara. C'est une chance pouvoir de voir les mondes de deux monstres sacrés se rencontrer... L'interprétation de Depardieu, les textes de Barbara. La soirée s'annonce riche en émotions. France Bleu Lorraine vous offre deux places pour son concert à la Philharmonie du Luxembourg mais aussi une nuit pour 2 avec petits-déjeuners au Cottage Logis Hôtel de Dudelange pour une soirée inoubliable.

C'est pas mal tout ça, non ? Pour le reste, c'est à vous de jouer... 03.83.36.20.20, bonne chance à tous :)