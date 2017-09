EXCLUSIF Gagnez une visite exceptionnelle du marché de Rungis

Ecoutez l'émission "On cuisine ensemble’’ ce jeudi 14 septembre. France Bleu Normandie vous offre une visite exceptionnelle de Rungis.

Depuis 2011, chaque année en septembre a lieu la fête de la gastronomie. Cette année, le parrain de la fête est le Marché International de Rungis et le thème "au cœur du produit. France Bleu Normandie vous offre une visite exceptionnelle des halles de Rungis le vendredi 22 septembre. Pour vous, un très beau séjour qui comprend :

le transport de Rouen à Paris aller-retour (arrivée à Paris en fin d'après-midi au plus tard, retour le vendredi à partir de 14h/15h)

une nuit d'hôtel à Paris (nuit du 21 au 22 septembre), un bus viendra chercher les gagnants à leur hôtel le vendredi matin très tôt

la visite guidée du Marché d'intérêt National de Rungis à partir de 4h du matin

un café-croissant d'accueil prévu sur place

à la fin de la visite, possibilité de faire quelques achats sur place chez un partenaire du marché (les achats à Rungis sont d'habitude réservés aux professionnels) + accès aux animations de l'Allée de la gastronomie : culinaires, dégustations, food trucks...

le retour à Paris en bus, direction le Village international de la Gastronomie sur les quais de Seine, Port du Gros-Caillou

le petit-déjeuner offert sur le village aux alentours de 9h

la visite du village

un panier cadeau offert

Un cadeau exceptionnel offert ce jeudi 14 septembre

Ecoutez l'émission On cuisine ensemble de France Bleu Normandie entre 10h et 10h40, participez et gagnez !