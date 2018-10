Un sort ou un bonbon ? Participez à notre concours photo pour Halloween et gagnez une pièce montée de bonbons avec France Bleu Picardie et Glup’s à Amiens.

Amiens

Pour Halloween, France Bleu Picardie vous offre un peu de douceur dans ce monde de sorcières, vampires et fantômes. Participez à notre concours de photos pour remporter une superbe création de Glups à Amiens.

Si… trouille ?... Laissez-vous tenter pour Halloween !

France Bleu Picardie et Glup’s à Amiens vous offrent vos bonbons : une création 100% Glup’s composée d’une pièce montée de bonbons aux couleurs d’Halloween surmontée d’un plateau en forme de micro 3D aux couleurs de votre radio préférée.

Pour gagner, postez votre plus belle photo d’Halloween. La photo qui fait peur, de celle dont le maquillage, la grimace, le déguisement,… hantent les petits et les grands !

Vous pouvez envoyer vos photos du samedi 27 octobre au mercredi 31 octobre à 12h. Le jury de France Bleu Picardie, composé de membres de l'équipe, se réunira mercredi 31 octobre après-midi pour choisir les 5 plus belles photos !

Le résultat sera connu dans l'émission Ca vaut le détour entre 17h et 19h sur France Bleu Picardie.

Le magasin GLUP'S est situé au 1 rue de noyon à Amiens. Il vous réalise des compositions en bonbons de toutes formes et toutes tailles pour les anniversaires, mariage , départ en retraite etc..

Consultez leur site internet bonbons-des-iles.com et leur page Facebook Glups-Amiens.