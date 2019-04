Festival Livres et Musiques de Deauville : gagnez votre séjour en Irlande

A l'occasion du Festival Livres et Musiques de Deauville, du 3 au 5 mai 2019, France Bleu Normandie vous propose de gagner un séjour en Irlande. Embarquez à bord du tout nouveau bateau "W.B. Yeats" de Irish Ferries et séjournez à Dublin avec Holiday Ireland Hotel.

Caen, France

Le Festival Livres et Musiques de Deauville met à l'honneur les écrivains inspirés par la musique. Cette année, du 3 au 5 mai 2019, le festival met à l'honneur l'Irlande.

Un programme riche de 15 rendez-vous gratuits pour tous : lectures, concerts, rencontres, débats, ateliers, signatures... et une journée scolaire avec 5000 élèves venus de 95 établissements scolaires.

Le Festival Livres et Musiques c'est également deux prix littéraires :

- Le Prix de la Ville, présidé par Jérôme Garcin

- Le Prix des Ados, attribué par plus de 3 000 élèves normands

Pour en savoir plus : programme du Festval Livres et Musiques de Deauville.

Affiche du Festival Livres et Musiques de Deauville

Embarquez pour l'Irlande

France Bleu Normandie est partenaire du Festival Livres et Musiques. A cette occasion, vous pouvez gagner un séjour en Irlande. Inscrivez-vous au tirage au sort ci-dessous. Le gagnant remportera un aller-retour pour deux personnes avec voiture à bord du "W.B. Yeats" de Irish Ferries, le plus gros ferry au monde, entre Cherbourg et Dublin et deux nuits à Dublin avec Holiday Ireland Hotel.

Voyagez en style à bord du W.B. Yeats, le tout nouveau et luxueux navire de Irish Ferries