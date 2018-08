La Capelle, France

La 51e Foire aux fromages de La Capelle, dans l'Aisne, commence le vendredi 31 août et se termine le lundi 3 septembre 2018. Quatre jours de festivités autour du fromage, de la bière et de l'élevage.

Les produits de la région sont la fierté des Picards. Venez découvrir comment les agriculteurs, les artisans travaillent pour faire de ces produits des spécialités au goût et à la qualité exceptionnels. Fabrication de pains, de bières devant vous, dégustations et idées de préparations, sans oublier le concours du plus grand mangeur de Maroilles !

Tout savoir sur la Foire aux fromages de La Capelle

Programme de la Foire aux fromages (sous réserve de modifications par l'organisateur)

Vendredi 31 août

Concours des Produits du Terroir, salle Hennebelle, 10 h (réservé aux professionnels)

Chapitres d’intronisation dans la Confrérie des Eswards Cervoisiers, salle Espace Terroir à partir de 12h00

Concours avicole, Marché Couvert (réservé aux professionnels)

21h30 sur l’hippodrome : Spectacle son et lumière « la Thiérache à travers le temps » (Thiérache Promotion),

Samedi 1er septembre

à partir de 7 h- Grande Brocante et vide-grenier, centre ville

à partir de 9h : marché Produits du Terroir et Régionaux, présentation de bovins (race Flamande ,Charolaise et Salers),

à partir de 10h : exposition avicole, marché couvert, découverte de la viande avec Interbev Nord Picardie, réalisation de mets à déguster, découverte du lait et des produits laitiers avec Picardie Lait, fabrication de pain en public.

à partir de 10 h Concours du meilleur apprenti boulanger, Espace Terroir

de 11h00 à 16h00 : réalisations de Brassin de bière,

12h15 Remise des prix du Concours des Produits du Terroir, Espace Terroir

à partir de 13h30 - Concours bovins race Prim’Holstein, la halle d'élevage

14h30 à 18h : animations musicales, concerts gratuits, animations de rue groupes folkloriques, patrouille équestre de la Gendarmerie, dans les allées des stands, place de la Demi-Lune et Espace Gourmand,

15 h Chapitre d’intronisation dans la Confrérie du Maroilles, Espace Terroir

15 h Mini concert de l’Amicale de l’Harmonie et des Chœurs, scène de l’Espace Gourmand

17h30 Concours de la plus grosse mangeuse de fromage blanc, scène de l’Espace Gourmand

20 h Fromage Party, animé par Eric et Sylvie, salle Dr Hennebelle (sur réservation)

21 h Concert gratuit « Génération Hallyday» tribute de Johnny Hallyday, derrière la bibliothèque

Dimanche 2 septembre

9h00 Braderie monstre, centre-ville

9h00 Concours bovins race blonde d’Aquitaine, concours ovins, présentation de chevaux, ânes et alpaga, Halle de l'élevage

à partir de 9h : marché Produits du Terroir et Régionaux, présentation de bovins (race Flamande ,Charolaise et Salers), de chevaux, d'ânes, d'alpagas, de moutons.

à partir de 10h : exposition avicole, marché couvert, découverte de la viande avec Interbev Nord Picardie, réalisation de mets à déguster, découverte du lait et des produits laitiers avec Picardie Lait, fabrication de pain en public.

10h Concours du meilleur présentateur d’animaux, pôle Agricole

10h Inauguration officielle de la Foire et de l’Espace Gourmand

13h00 Remise de prix au meilleur apprenti boulanger, pôle Agricole

14h 18 h divers spectacles de rue

14h30 à 18h : animations musicales, concerts gratuits, animations de rue groupes folkloriques, patrouille équestre de la Gendarmerie, dans les allées des stands, place de la Demi-Lune et Espace Gourmand,

15h00 Concours de présentation des ânes, pôle Agricole

16h00 - Présentation de génisses, pôle Agricole

18h Concours du plus gros mangeur de Maroilles, scène de l’Espace Gourmand

Lundi 3 septembre

Journée spéciale 3e âge :