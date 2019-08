Foire aux fromages de La Capelle : gagnez près de 3kg de Maroilles

La Capelle, France

La 52e Foire aux fromages de La Capelle, dans l'Aisne, commence le vendredi 30 août et se termine le lundi 2 septembre 2019. Quatre jours de festivités autour des produits régionaux : fromages, bière, Champagne, et de l'élevage. 200 exposants vous invitent à déguster les produits du terroir et plus de 250 animaux de la ferme seront présents.

Pour cette année 2019, des nouveautés vous attendent : un "loto-bouse", la paysannerie d'autrefois (démonstrations d'activités et expositions de matériels d'autrefois), Au plaisir du goût raffiné : les disciples d'Escoffier cuisinent en direct les produits du terroir et la possibilité de louer des rosalies.

Gagnez 2,880 kg de Maroilles

Pour fêter le fromage de notre région, France Bleu Picardie vous offre 4 Maroilles de format standard, soit 2,880 kg de cet excellent fromage picard. Pour gagner, répondez à notre quiz et inscrivez vos coordonnées ci-dessous. Vous voulez des indices ? Ils sont sur la carte des producteurs présents à la Foire aux fromages. Il suffit de cliquer sur les points et bien écouter les vidéos.

Le concours du plus gros mangeur de Maroilles 2017 - Foire aux fromages de La Capelle

Programme de la Foire aux fromages (sous réserve de modifications par l'organisateur)

Vendredi 30 Août 2019

Concours des Produits du Terroir et des vins de Champagne - salle Hennebelle, 10 h (réservé aux professionnels)

Concours avicole - Marché Couvert (réservé aux professionnels)

Spectacle son et lumière « Les légendes de Thiérache » - 21h30 sur l’hippodrome - Un spectacle de Thiérache Promotion

Samedi 31 Août 2019

à partir de 7 h centre ville : grande Brocante et vide-grenier,

à partir de 9h la halle d'élevage : concours bovins race Prim’Holstein et Limousine,

à partir de 10 h Espace Terroir : concours du meilleur apprenti boulanger

à partir de 11 h30 Espace Terroir : remise des prix du Concours des Produits du Terroir et des vins de Champagne

15 h scène de l’Espace Gourmand : mini concert de l’Amicale de l’Harmonie et des Chœurs

16 h ZAE La Capelle NOUVEAU : LOTO Bouse

: 17h30 scène de l’Espace Gourmand - Concours de la plus grosse mangeuse de fromage blanc

20 h salle Hennebelle - Fromage Party, à la découverte des fromages et des vins animé par Roby et Caroline, (sur réservation)

animé par Roby et Caroline, (sur réservation) 21 h Derrière la bibliothèque "Un jour parfait" Tribute de Calogéro, Concert gratuit

Samedi 31 Août et dimanche 1er Septembre 2019

A partir de 9h Halle Michel Flandre, Espace Terroir et Espace Gourmand, Marché Produits du Terroir et Régionaux

à partir de 9h Pôle Agricole : présentation de bovins (races Flamande, Charolaise et Salers), de chevaux, ânes, alpagas, moutons. Cette année la vache égérie du salon de l'agriculture " Imminence " sera présente.

" " sera présente. à partir de 10h marché couvert (derrière la mairie), exposition avicole.

à partir de 10h Pôle agricole : découverte de la viande avec Interbev Haut de France, réalisation de mets à déguster, découverte du lait et des produits laitiers avec Picardie Lait et FDPL02,

à partir de 10h Espace Terroir : fabrication de pain et de Brassin de Bière en public

à partir de 10h ZAE La Capelle NOUVEAU : exposition et démonstration sur champs de matériels agricole anciens organisé par "La paysannerie d'autrefois"

sur champs de matériels agricole anciens organisé par "La paysannerie d'autrefois" à partir de 10h Halle Michel Flandre NOUVEAU : au plaisir du goût raffiné avec les disciples d'Escoffier.

14h30 à 18h dans les allées des stands place de la Demi-Lune et Espace Gourmand : animations musicales, concerts gratuits, animations de rue groupes folkloriques, patrouille équestre de la Gendarmerie, présence des chœurs Gallois (60ème anniversaire)

Dimanche 1er septembre 2019

9h00 centre-ville : Braderie monstre

9h00 Halle de l'élevage et pôle Agricole : Concours bovins race blonde d’Aquitaine, concours ovins, présentation de chevaux, ânes et alpaga,

10h Pôle Agricole : Concours du meilleur présentateur d’animaux,

10h Inauguration officielle de la Foire et de l’Espace Gourmand

Vers 12h30 Pôle Agricole : Remise de prix au meilleur apprenti boulanger,

15h00 Pôle Agricole : Concours des ânes costumés,

16h00 Pôle Agricole : Présentation de génisses,

18h scène de l’Espace Gourmand : Concours du plus gros mangeur de Maroilles

Lundi 2 septembre 2019 - Journée spéciale 3e âge

La confrérie des disciples d ESCOFFIER avec Marc Lalaut, sera de nouveau présente le lundi 3 pour régaler les palais en direct . Hall Michel Flandre à partir de 12 h :