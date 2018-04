Metz, France

Le festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme se tient du 13 au 15 avril 2018 dans la capitale Lorraine. Pendant quatre jours et dans toute la ville, des temps de rencontres entre auteurs et lecteurs, avec plus de 220 invités dont des auteurs et journalistes étrangers et une soixantaine d'auteurs régionaux, 35 000 visiteurs attendus, et plus de 70 événements thématiques proposés dans différents lieux de la ville. La thématique de cette année tournera autour des "Libertés".

France Bleu Lorraine est en direct du Livre à Metz les 14 et 15 avril 2018 de 11h à 12h30

Retrouvez votre radio, Place de la République à Metz, au coeur du Livre. Venez nous rejoindre et jouer sur la borne à cadeau pour gagner des livres. En cadeau exceptionnel, un bon d'une valeur de 100 € valable à la Librairie Hisler-Even à Metz pour vous offrir tous les livres qui vous font envie ou gâter vos enfants.

Pour tenter de remporter ce bon d'achat chez Hisler-Even, répondez à la question et remplissez le formulaire d'inscription dans le module de jeu ci-dessous. Vous avez jusqu'au 16 avril 2018 à minuit pour jouer.