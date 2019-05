France Bleu Lorraine vous offre votre plein d'essence !

Lorraine, France

Tous les jours, dans le Grand Défi, France Bleu Lorraine vous offre un plein d'essence (à hauteur de 60€) !

Comment jouer ? En écoutant France Bleu Lorraine entre 11h et Midi et en jouant au Grand Défi au 03.83.36.20.20. 1 minutes de questions de culture générale et c'est à vous de jouer. Faites le meilleur score de la journée et gagnez votre plein d'essence !

Bonne chance à tous !