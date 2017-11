France Bleu Nord la radio qui vous ressemble : gagnez des places pour M.Pokora ou pour le cabaret de Vieux Berquin

France Bleu Nord s'affiche près de chez vous ! Prenez-vous en photo devant une de ces affiches et participez à notre concours photo. Des places pour aller voir M.Pokora en concert et des invitations pour le cabaret de Vieux Berquin.

France Bleu Nord la radio qui vous ressemble ! C'est le nouveau slogan que vous pouvez voir sur nos campagnes d'affichage.

Participez à notre concours photo

France Bleu Nord organise un concours photo pour vous mettre en scène devant ses affiches. Prenez-vous en photo, seul ou mieux encore avec votre famille, devant un panneau de pub France Bleu Nord. Envoyez-la nous via le formulaire ci-dessous avant le lundi 4 décembre à 19h.

Le jury France Bleu Nord se réunira pour choisir trois photos parmi les plus originales, les plus belles ou les plus drôles. La première photo permettra à son auteur de remporter deux invitations pour le concert de M.Pokora à Gayant expo à Douai le jeudi 7 décembre à 20h, le second remportera deux invitations pour le grand cabaret du Vieux Berquin avec cocktail de bienvenue, et le troisième un lot de cadeaux aux couleurs de France Bleu Nord.

M.Pokora - M.Pokora

Suivez l'actualité de M.Pokora sur Facebook.