Elton John : gagnez vos places pour son concert à Lille le 18 juin 2019

Lille - France

Elton John fait ses adieux à la scène. Et il a choisi Lille pour sa dernière tournée en France. Ce sera le mardi 18 juin 2019 au stade Pierre Mauroy à Lille.

C'est l'occasion utlime de voir sur scène l'un des artistes les plus représentatifs de la pop. La nouvelle production d'Elton entraînera ses fans dans une aventure musicale très visuelle couvrant 50 ans d'une carrière incomparable fourmillant de tubes.

Elton John le 18 juin 2019 au Stade Pierre Mauroy Lille

Gagnez vos places pour le dernier concert à Lille d'Elton John

Toutes les dates de la tournée commencée en 2018 affichent complet. France Bleu Nord vous donne la possibilité d'assister à cet événement exceptionnel.

Comment gagner ?

Filmez vous en train d'imiter Elton John. Postez la vidéo ci-dessous.

La vidéo plus enflammée, la plus drôle, la plus extravagante sera sélectionnée par le jury France Bleu Nord avec à la clé les deux places de l'ultime concert du chanteur au plus de 300 millions d'albums vendus dans le monde.

"Rocketman", "Don't go breaking my heart", "Nikita", "I'm still standing", "Candle in the wind", "Your song", "Tany dancer", "Crocodile rock"... les titres ne manquent pas. Regardez les vidéos en bas de cette page : de quoi vous inspirer.

Alors amusez vous, lâchez vous ! Maquillage, perruques, lunettes de soleil, et vestes à paillette... tous les coups sont permis pour réaliser la vidéo qui sera récompensée.