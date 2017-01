A Gagner : Du 30 janvier au 3 février partez, en weekend, pour une semaine, à la mer ou la montagne

DANS LE CADRE DU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DE NANTES, FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN VOUS OFFRE VOS PROCHAINES VACANCES.

Participez au "Meilleur des 4" sur France Bleu Loire Océan. Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février pour vous des destinations weekend, des destinations séjours-vacances avec notre partenaire AVMA à gagner !

Jouez, partez à la mer ou à la montagne... On vous l'offre !

Un weekend, un séjour pour deux personnes, ça vous tente ? Oui, alors restez bien à l'écoute de France Bleu Loire Océan et tentez votre chance dans le Meilleurs des 4 du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2017 à partir de 11h.

Chaque jour, avec notre partenaire AVMA - Association de Vacances de la Mutualité Agricole, nous vous offrons un séjour ou en weekend. Dès 11H, appelez le 02.40.73.6000 pour participer au Meilleur des 4.

Descriptif des Séjours et Weekend que nous vous offrons :

Lundi 30 janvier

Un weekend en pension complète pour deux personnes dans votre village bord de mer au Croisic

Vous serez accueilli dés le samedi matin pour profiter de ce vaste site au bord au bord de l’Océan , vous déjeunerez au restaurant du village Vacances à l’accent régional. L’après midi sera mis à profit pour visiter la petite cité corsaire de caractère de la presqu’île du Croisic. Le dîner , la soirée à votre rythme dans les salons du Village de vacances Ports de pêche, Baie du Pouliguen, Parc Naturel de Brière ou piscine couverte et chauffée pour profiter d’un dimanche entier , le déjeuner est inclus ainsi que les vins.

Date selon disponibilité au moment de votre demande hors juillet et aout.

Mardi 31 janvier

Une semaine en Gîte de 4 personnes dans le Cantal à Maurs la Jolie

Le charme et la douceur du Cantal Méridional. La Chataigneraie se niche dans son écrin de verdure à Maurs la Jolie .Au carrefour du Cantal, du Lot et de l’Aveyron vous partirez à la découverte de sites prestigieux, Conques, Figeac le Parc Naturel des volcans d’Auvergne, Rocamadour… Vous disposerez d’un gîte très confortable parfaitement équipé , les lits seront faits à votre arrivée et le linge de toilette à votre disposition, ainsi qu’un ménage en cours de séjour. Vous avez accès à la piscine couverte, à l’espace Bien être sauna hammam spa, salle de fitness , un programme de rando est également proposé.

En supplément et à proximité équitation, canoë kayak sont également possibles.

Mercredi 1er février

Un weekend en pension complète pour deux personnes aux Quatre Vents à Noirmoutier

Weekend détente à Noirmoutier. Vous arriverez , a marée basse par le passage du Gois, ou par le pont gratuit. Vous êtes accueillis dés le samedi 11H pour vous installer confortablement et récupérer vos vélos le temps du Weekend , même votre voiture pourra se mettre au repos. Les repas, prévus dans votre prestation, vous seront servis au restaurant ou en terrasse, les vins sont inclus ainsi que les cafés des déjeuners. Vous profiterez en libre accès de l’espace Alizé , piscine couverte chauffée, sauna. Les sportifs pourront jouer au tennis, trottiner le long du parcours santé , un mini golf et terrains de pétanque volley complètent les équipements de loisirs. Un bar, salon cheminée vous réserve des moments de cocooning pour les temps de repos. Vous pourrez vous promener le long de l’océan qui borde la propriété, vous installer sur le solarium, sillonner l’île , avec quelques suppléments profiter de la multitude d’activités nautiques, culturelles, ludiques qu’offre Noirmoutier. Vous disposez de votre chambre jusqu’au dimanche 17H.

Ce weekend est possible toute l’année ,hors juillet et août en fonction des disponibilités au moment de votre demande.

Jeudi 2 février

Une semaine en Gîte pour 4 personnes au Croisic

Vous serez accueilli dés le samedi matin pour profiter de ce vaste site au bord au bord de l’Océan , dans ce Gite du Village de vacances, Ports de pêche, Baie du Pouliguen , Parc Naturel de Brière ou piscine couverte et chauffée pour profiter d’une belle semaine.

Date selon disponibilité au moment de votre demande hors juillet et août.

Vendredi 3 février

Une semaine en Pension complète pour deux personnes cet hiver aux deux Alpes

Séjour en pension complète du 15 au 22 Avril 2017. A la frontière des Alpes du Nord et du Sud, à 1600 m d'altitude... Au cœur d’une station de montagne de renommée internationale, « Les Glaciers » vous propose l’ambiance chaleureuse et conviviale d’une maison de vacances familiale. Vous pourrez découvrir un domaine skiable exceptionnel de plus de 200 km de pistes de 1300 m à 3600 m d’altitude : Neige garantie !! Si vous préférez les balades, vous pourrez chausser les raquettes et arpenter les chemins enneigés au milieu de paysages exceptionnels.

Votre séjour : Pension complète du samedi 15 Avril, dîner, au samedi 22 Avril, petit déjeuner.

Prêt de raquettes à neige

Service Location de matériel de ski sur place à tarif préférentiel

Réservation de skipass à tarifs préférentiels

