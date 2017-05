A gagner : Si vous deveniez Reine d'un Jour et passiez une journée de rêve pour la fête des mères ?

Devenez la reine d'un jour avec France Bleu Loire Océan et la Galerie Atlantis Le Centre à l'occasion de la fête des mères. Une journée de rêve, le samedi 27 mai 2017 à gagner !

Le mercredi 24 mai France Bleu Loire Océan, en partenariat avec la Galerie Atlantis Le Centre, vous offre la possibilité de remporter un chèque cadeau d'une valeur de 1500 euros à dépenser dans les boutiques du grand centre commercial.

Jouez et remportez une journée de rêve : samedi 27 mai dans la Galerie Atlantis Le Centre. Pour cela rien de plus simple, participez aux Meilleurs des 4 entre 11h et 12h en appelant le 02.40.73.6000