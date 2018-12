Gagnez Arti, la boule de Noël 2018 créée par les maîtres verriers de Meisenthal

France Bleu Elsass et France Bleu Alsace vous offrent la toute nouvelle boule de Noël créée par les maîtres verriers de Meisenthal.

Strasbourg, France

Chaque année, une nouvelle boule de Noël sort des ateliers des maîtres verriers de Meisenthal. Cette année, une forme végétale. Votre nouvelle boule se nomme arti... et ressemble à un artichaut. A ce jour une vingtaine de modèles existent, la ligne traditionnelle compte des objets directement inspirés de modèles anciens et la ligne contemporaine des boules imaginées par des designers et artistes contemporains.

L'histoire raconte qu'un souffleur de verre de Goetzenbruck, village voisin de Meisenthal, réalisa la première boule de Noël en verre en 1858 pour compenser le manque de fruits pour décorer le sapin suite à la sécheresse. La tradition a perdurée depuis chez les maîtres verriers du Centre International d'Art Verrier de Meisenthal.

