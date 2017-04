Gagnez : du 1er au 7 mai on vous offre des Bons d'Achat pour la Galerie Atlantis Le Centre

France Bleu Loire Océan vous offre durant toute cette première semaine de mai des bons d'achat en partenariat avec la Galerie Atlantis Le Centre.

Tentez votre chance... et à vous les magasins !

Du 1er au 7 mai France Bleu Loire Océan, en partenariat avec la Galerie Atlantis Le Centre, vous offre la possibilité de remporter des Chèques - Bons d'achat d'une valeur faciale de 25 euros en participant au Jeu de la Grande Roue*.

Jouez et remportez deux chèques - Bons d'achat Galerie Atlantis Le Centre. Pour cela rien de plus simple, au top de l'animateur appelez le 02 40 73 6000 et faites tourner en Direct à l'antenne la Grande Roue.

chèque cadeau - bon d'achat galerie atlantis le centre © Radio France

*Retrouvez La Grande Roue du lundi au vendredi à 06h50, 8h50, et 17h50, le samedi à 07h50 et 8h50 et le dimanche à 07h50, 8h50 et 17h50

Se rendre à la Galerie Atlantis Le Centre