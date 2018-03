Remportez cette somptueuse intégrale dédiée à Claude François, mais aussi aussi le best of qui regroupe tous ses succès. La légende continue avec ces magnifiques coffrets, bonne chance à tous !

À l'occasion du 40e anniversaire de la disparition de Claude François, vous pouvez gagner en jouant ci-dessous, des superbes cadeaux !

Tout d'abord et c'est une première, place au somptueux coffret “Intégrale studio 1961-1978”, qui comprend tous les enregistrements studio ainsi que de nombreuses versions rarissimes, le tout en 20 CD qui rassemblent 360 titres, mais aussi une interview de 69 minutes, “Je soussigné Claude François”. Vous découvrirez également un magnifique livret de 48 pages avec des photos rares et la reproductions des pochettes originales. Au final, un magnifique objet que tout fan doit avoir dans sa collection !

Vous pour aussi remporter le coffret best of qui regroupe 60 compositions incontournables. Bonne chance !