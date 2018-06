L'auteur Patric SCHOENY a depuis plusieurs années comme projet de réaliser un livre de cuisine en bandes dessinées. Cuisinier de formation, il a enseigné la cuisine pendant 31 ans à des adolescents en difficulté, en tant qu'éducateur technique spécialisé. Aujourd'hui à la retraite, il privilégie une cuisine naturelle et goûteuse, qu'il prépare pour les siens avec les légumes, fleurs et fruits bio qu'il sème et cultive dans son jardin.

À travers ce livre, il souhaite transmettre sa passion de la cuisine aux jeunes et aux moins jeunes. Grâce à des recettes simples et illustrées, mais aussi à des menus proposés pour chaque jour selon la saison, vous pourrez réaliser de bons petits plats pour vous, votre famille ou vos amis

