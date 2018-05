Le mercredi 10 janvier, un village de l’Orne était mis à l'honneur sur les écrans des cinémas. Le film de Philippe Le Guay "Normandie nue" se déroule au Mêle-sur-Sarthe. Une région que connait bien Philippe Le Guay qui passe ses vacances dans une maison familiale qui se situe dans le Perche, à trois kilomètres du village du Mêle sur Sarthe.

Pas loin de 350 figurants ont participé au tournage de "Normandie nue." Parmi eux, il y avait des élèves du collège de Mêle-sur-Sarthe, des gendarmes et des agriculteurs qui jouent leur propre rôle, à l'image des membres de la famille Roguet. Pour la petite histoire le réalisateur est revenu récemment dans le Perche quand la ferme d’un des agriculteurs participant au tournage a presque entièrement brûlé.

L’histoire du film :

La crise agricole touche gravement les éleveurs à bout de force et ruinés, qui cherchent des idées pour attirer l'attention sur leur profession moribonde. Ils organisent une manifestions et un barrage routier sur une route départementale. Un photographe d'art américain, Blake Newman, spécialisé dans le nu, à la recherche de l'endroit idéal pour créer sa prochaine œuvre photographique, se trouve bloqué par la manifestation. Lors de la rencontre entre Newman et Georges Balbuzard, paysan et maire de la ville, celui-ci décide de créer un buzz médiatique pour aider ses confrères agriculteurs : Balbuzard l'engage pour qu'il photographie les gens du village nus, car ils sont professionnellement déjà à nu. Mais les normands sont réticents à se déshabiller, notamment le boucher du village qui sait que tous les hommes aimeraient beaucoup voir le corps nu de sa femme Gisèle, ancienne miss Normandie. Sur fond de querelles familiales ancestrales et de pudeur généralisée, la photo d'art moderne composée de nus au milieu du Champ Chollet et le buzz politique auront-ils vraiment lieu ? Newton s'impatiente, car l'orientation du soleil sera bientôt défavorable et les figurants tardent à arriver ...