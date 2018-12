Gagnez le jeu Quiz foot de Pierre Ménès avec France Bleu Elsass

Strasbourg, France

Vous croyez tout connaître sur le foot et vous voulez défier vos amis sur vos connaissances au sujet du monde du ballon rond ? Cette boîte à quiz est faite pour vous ! Plus de 400 questions, dont les réponses sont détaillées au dos des cartes, sont proposées par Pierre Ménès !

Affrontez vos amis et votre famille et démontrez l’étendue de vos connaissances dans les différentes catégories de questions ! Mon Quiz Foot contient : un livre, 250 cartes, un dé 6 couleurs et est édité chez Hugo Sport Football.

France Bleu Elsass vous offre "Mon quiz foot"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 16 décembre 2018 à minuit.