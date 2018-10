Strasbourg, France

Destiné à tous les amoureux de la forêt, les passionnés comme les promeneurs occasionnels, ce livre "la vie illustrée de la forêt" de Bernard Fischesser aux éditions Delachaux et Niestlé, entièrement mis à jour, est un guide au cœur même de l’univers forestier.

À la fois simple et didactique, il aborde de façon très imagée l’essentiel du savoir actuel sur la forêt : fonctionnement de l’écosystème forestier, rapports de l’homme et de la forêt, lien avec les grands espaces, rôle sur l’environnement, forêts du futur, importance du maintien de la biodiversité… Bernard Fischesser, l’un des pionniers de la politique de protection de la nature en France, qui a notamment participé à la création des parcs nationaux, nous montre, toujours d’une manière abordable et très illustrée, que la sauvegarde de ce patrimoine irremplaçable est devenu un impératif écologique de premier plan.

