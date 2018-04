Tous les conseils pour cultiver et utiliser les plantes à usages multiples.

Comment créer un jardin à la fois esthétique, écologique et utile ? Fleurs, plantes, arbustes et arbres, au-delà de leur beauté ou de leur senteur, offrent d’autres propriétés insoupçonnées et se révèlent à double, triple voire quadruple usage. Ce guide s’intéresse à la polyvalence de 100 végétaux et détaille 500 utilisations à mettre en œuvre facilement dans des domaines aussi variés que la cuisine, la santé ou la beauté.

Cet ouvrage très illustré s’organise autour de trois catégories : arbres et arbustes, vivaces et plantes pluriannuelles, annuelles et bisannuelles. Chaque végétal est accompagné de recettes permettant la confection d’huiles, infusions, baumes, teintures, produits d’entretien ou purins. De nombreux conseils et informations complètent ces descriptions.

Des ressources utiles et favorisant la biodiversité à portée de main !

