Gagnez les dernières places pour le concert de Renaud au Galaxie d'Amnéville

France Bleu Lorraine vous offre les deux dernières places pour le concert de Renaud au Galaxie d'Amnéville le 14 mars 2017. Deux chances pour les remporter, à vous de jouer.

A l'occasion du passage du "Phénix Tour" de Renaud au Galaxie d'Amnéville le 14 mars 2017, France Bleu Lorraine vous donne l'occasion de gagner les dernières places disponibles. Deux manières de participer, en jouant ici dès maintenant, ou en participant à notre journée spéciale du 13 mars. Le nom du gagnant sera annoncé à l'antenne de France Bleu Lorraine le 13 mars entre 18h et 18h30.

Journée spéciale Renaud le lundi 13 mars sur France Bleu Lorraine

Tout au long de la journée, écoutez les plus grands succès de Renaud. Dès que vous entendez l'annonce de notre animateur, appelez le 03 87 52 13 13 et répondez à la question posée. Si vous avez la bonne réponse, vous remportez le nouvel album de Renaud et serez sélectionné pour le tirage au sort final qui verra le gagnant récompensé des deux dernières places pour le concert de Renaud au Galaxie d'Amnéville.

Jouez dès aujourd'hui

Dès aujourd'hui, répondez à la question et inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche12 mars à minuit. Les bonnes réponses participeront au tirage au sort final pour remporter les deux places pour le concert de Renaud.

Après 10 ans d’attente, Renaud fait son grand retour ! Porté par un nouvel album personnel et émouvant marqué par l’actualité et le besoin de reprendre la parole, Renaud présente son Phénix Tour, avec l'interprétation de titres inédits mais aussi de ses plus grands tubes : Mistral Gagnant, Morgane de toi, Dans mon HLM, Laisse béton, Dès que le vent soufflera, Manu et tant d’autres…