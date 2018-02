Michel Sardou est en concert à l'Axone de Montbéliard les 3 et 4 mars 2018. France Bleu Belfort Montbéliard vous offre des CDs et les derniers billets.

Les concerts de Michel Sardou les samedi 3 et dimanche 4 mars à l'Axone de Montbéliard sont complets ! Et vous n'avez pas pu prendre vos billets. France Bleu Belfort Montbéliard vous offre la chance de remporter vos précieuses entrées. Il nous en reste 4 et nous les mettons en jeu mardi 27 février 2018.

Tentez votre chance pour aller voir Michel Sardou à l'Axone

Ecoutez France Bleu Belfort Montbéliard ce mardi 27 février entre 6h et 19h, et tentez votre chance en appelant le 03.84.22.82.82. pour gagner votre CD de Michel Sardou. Les gagnants du jour participeront à un tirage le soir même pour remporter les 4 places.

Cette tournée est annoncée comme la dernière par Michel Sardou, qui souhaite se consacrer par la suite au théâtre. Il interprète évidemment les titres de son dernier album "Le choix du fou" mais également les tubes incontournables de sa longue carrière. Un tour de chant de 2 heures qui enchantera les fans de Michel.