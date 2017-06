Gagnez un aller-retour en avion pour Ajaccio avec France Bleu Picardie

Ecoutez France Bleu Picardie et gagnez un aller-retour en avion Beauvais-Ajaccio pour 2 personnes avec la compagnie Volotea.

Du 1er juillet au 31 août, France Bleu Picardie vous emmène en vacances.

Ecoutez France Bleu Picardie et quand vous entendrez le signal, inscrivez-vous sur le formulaire suivant. Un tirage au sort le mardi 1er août et un autre le vendredi 1er septembre vous permettront de gagner à chaque tirage un aller-retour pour deux personnes en avion au départ de Beauvais et à destination d'Ajaccio avec la compagnie Volotea.

La compagnie Volotea

Volotea airlines est une compagnie de vol à bas coût espagnole. Son siège est installé à Barcelone. Dotée de 28 avions, Volotea propose des liaisons entre les capitales régionales, petites et moyennes villes d'Europe sans escale.

Depuis avril 2016, la compagnie propose des allers-retours au départ de l'aéroport de Beauvais vers Ajaccio. Elle offre deux allers-retours par semaine les week-ends mais compte proposer rapidement d'autres vols depuis Beauvais.

► Le site de Volotea