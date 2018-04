France Bleu Elsass vous offre de la musique. "Promesse" le dernier Patrick Fiori incluant les duos avec Slimane et Soprano, "Le présent d'abord" le dernier opus de Florent Pagny et les plus grandes chansons en duo par Eddy Mitchell.

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 8 avril 25018 à minuit.