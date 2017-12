La Maison Dupont avec un thé est une véritable institution en Normandie. Actuellement dirigée par Jean-Pierre Etienvre, sacré Meilleur Ouvrier de France et Meilleur Chocolatier de France au salon du chocolat à Paris en 2012, vous y trouverez des produits originaux d'exception.

France Bleu Normandie vous offre un panier gourmand

Pour vous faire découvrir ces produits exceptionnels, France Bleu Normandie vous offre un panier gourmand de la Maison Dupont avec un thé. Ce panier comprend :

1 boite de bonbons chocolat 110g

1 sachet de guimauves

1 pot caramel beurre salé

1 sachet écureuil

un bon pour un petit déjeuner complet pour 2 personnes

Pour jouer, il suffit de deviner le poids d'une des boules de Noël garnie de chocolats.

La Maison Dupont avec un thé

L'histoire commence à Dives-sur-mer en 1912. La pâtisserie Dupont se créée rapidement une bonne réputation avec son ambiance particulière et ses produits excellents. Michel Dupont fait partie des Meilleurs ouvriers de France. C'est auprès de lui que le directeur actuel, Jean-Pierre Etienvre, apprend le métier. Lui aussi deviendra Meilleur Ouvrier de France. C'est lui qui développe la Maison Dupont auquel il ajoute « Avec un thé ». Les villes de Cabourg, Trouville et Deauville accueillent à leur tour un salon gourmand.pour accompagner la naissance de salons gourmands dans les villes les plus animées de la côte fleurie.

Vous pouvez y déguster les pâtisseries fabriquées à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées, pour vous donner le meilleur du goût.

La Maison Dupont avec un thé c'est aussi une adresse réputée pour les amateurs de chocolats. L'entreprise est consacrée par la Toque d’Or, meilleure spécialité chocolatée de France en 2012 et Jean-Pierre Etienvre reçoit le titre de Meilleur Chocolatier de France.

Découvrez les produits de la Maison Dupont avec un thé