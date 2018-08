Deauville, France

Pour être un invité privilégié du Festival du Cinéma Américain de Deauville, admirer les stars fouler le tapis rouge du Centre International de Deauville et séjourner dans un hôtel Barrière de Deauville (Le Normandy ou Le Royal) jouez entre 11h et midi sur France Bleu Normandie du 27 au 31 août.

Si vous gagnez, vous partirez à deux le lundi 3 septembre et aurez accès pour un jour à plus de 10 films sur les 3 lieux de projection du festival grâce à votre Pass journée.

En fin de journée, 2 places pour une projection du soir vous seront réservées.

Après une balade sur les célèbres Planches de Deauville, La Brasserie au Drakkar vous attendra pour dîner et l’un des hôtels Barrière 5 étoiles de Deauville (Le Normandy ou Le Royal) vous accueillera le lundi 3 septembre pour 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner…Le rêve !

Du 27 au 31 août jouez entre 11h et midi sur France Bleu Cotentin et tenez de remporter votre séjour au cœur du Festival du Cinéma Américain de Deauville.