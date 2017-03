Gagnez un séjour en Thalasso à Ouistreham pour 2 personnes

Jouez au Normandie Quizz entre 11h et 12h cette semaine, du 13 au 17 mars, pour tenter de remporter un séjour en thalasso pour 2 personnes.

Cette semaine, du lundi 13 au vendredi 17 mars 2017, le Normandie Quizz met en jeu un séjour pour 2 personnes en thalassothérapie.

Participez au 02 31 44 48 44 chaque jour entre 11h et 12h. Répondez aux questions de Julien Crué le plus rapidement possible et empochez un maximum de points. Le gagnant de la semaine partira avec la personne de son choix à la Thalazur de Ouistreham (14).

Un séjour de rêve à la Thalazur

Le séjour à la Thalazur de Ouistreham (14) vous accueille, vous et votre invité(e) pour une nuit en chambre et petits déjeuners pour 2 personnes (hors samedi) . Vous bénéficierez de 2 forfaits Thalazur comprenant 4 soins individuels d’hydrothérapie dont un modelage ainsi que 2 repas au restaurant le Riva Bella sur la base de notre menu du jour. Et bien sûr, vous aurez libre accès à l’espace remise en forme.

