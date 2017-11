Gagnez un séjour pour 4 personnes à la neige avec France Bleu Nord

Gagnez un séjour pour 4 personnes à la station de ski Les Carroz, au cœur des Alpes, avec forfaits et matériel.

Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre, en écoutant France Bleu Nord de 11h à 12h, vous pouvez tenter votre chance pour gagner un séjour d'une semaine à la neige aux CARROZ , le grand massif du Mont Blanc.

Un séjour à la neige pour 4 personnes à gagner ici

Vous avez loupé l'occasion en écoutant France Bleu Nord ? Nous vous proposons de le gagner en jouant avec nous. Comment gagner ? C'est simple : répondez à trois questions en rapport avec les vacances à la neige. La personne qui aura donné les trois bonnes réponses gagnera le séjour aux Carroz (un tirage au sort départagera les ex-aequo). Vous avez jusqu'au dimanche 3 décembre pour participer. Le résultat sera donné lundi 4 décembre.

Bonne chance !

La station-village des Carrôz est la belle destination au cœur du Grand Massif, l’un des plus grands domaines skiables des Alpes. Son esprit : chalets coquets, adresses gourmandes et sports de neige à vivre au milieu de paysages intenses. Ainsi, c’est ici que ceux qui aiment à penser leurs vacances en famille comme une échappée belle ont leurs habitudes hivernales ! En plus, le hashtag #carrozandco invite à élargir ses horizons en constituant entre vacanciers des groupes de niveau pour une sortie ski ou raquettes. Les Carroz; c’est aussi une des destinations les plus faciles d’accès car idéalement située à 10 minutes à peine de la sortie d’autoroute de Cluses, à 55 minutes de Genève et à moins de 5 heures de Paris !