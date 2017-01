Gagnez un week-end à Madrid sur France Bleu Pays Basque !

Avec Iberia Air Nostrum, France Bleu Pays Basque vous propose de vous envoler vers Madrid au départ de l'aéroport Biarritz Pays Basque avec la personne de votre choix. Un jeu à ne pas rater du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2017 à 8h50.

Comment jouer ? Soyez prêts à répondre aux questions de Jean-Claude Mailly à 8h50 du 30/01 au 03/02/2017. Les questions porteront sur l'aéroport Biarritz Pays Basque mais aussi sur Madrid et la compagnie aérienne partenaire.

Un week-end pour 2 personnes comprenant l'aller-retour Biarritz/Madrid mais aussi 2 nuits d'hôtel.

Totalisez un maximum de bonnes réponses et vendredi 3 février sur France Bleu Pays Basque sera dévoilé le nom du gagnant.

* Le voyage comprendra un trajet aller-retour pour deux personnes en vols directs, opéré par IBERIA REGIONAL / AIR NOSTRUM, en fonction de la disponibilité des places.

* Cette promotion finira le 28 Octobre 2017

* Au moment d´effectuer la réservation, la compagnie indiquera aux heureux gagnants les normes a suivre pour le retrait et utilisation des billets.

* La confirmation de la réservation sera uniquement effective 15 jours avant le départ du vol.

* Le prix est personnel et intransmissible.

* Les taxes sont prise en charge par Iberia Air Nostrum

Pour l'hôtel:

La réservation doit être faite 15 jours avant le départ afin de s’assurer de la disponibilité de l’hôtel et après confirmation des réservations des billets d’avion.

Après réservation de la date, le séjour ne pourra faire l’objet d’aucune modification.

Le prix est destiné à deux personnes voyageant ensemble et doit être utilisé avant le 28 Octobre 2017. Il ne peut être cédé ou échangé contre de l’argent. Le prix n’est ni négociable, ni remboursable.

Tous les frais non spécialement mentionnés comme inclus dans la dotation restent à la charge des gagnants ; il s’agit notamment mais non exclusivement : du transport des gagnants de leur lieu de résidence à l’aéroport et de l’aéroport à leur lieu de résidence, des repas et des assurances.

Si les gagnants n’effectuent pas leur voyage dans la période de validité, ils perdent le bénéfice de leur dotation et rien ne leur sera substitué. Le lot offert ne peut donner lieu de la part des participants à aucune contestation d’aucune sorte ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement pour quelque cause que ce soit.

A titre indicatif : le billet d'avion (aller retour) pour 2 personnes pour Madrid ( valorisation 2 016, 64 €) et 2 nuits d'hôtel ( valorisation 400€ pour les 2 nuits).

France Bleu Pays Basque et Iberia Air Nostrum vous souhaitent un agréable voyage : mais n'oubliez pas de jouer du 30 janvier au 3 février à 8h50 !