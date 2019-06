Gagnez une montre LIP collector France Bleu à l'occasion des 24h du temps à Besançon

La grand fête horlogère, les 24h du Temps, a lieu ces 22 et 23 juin à Besançon. A cette occasion, France Bleu Lorraine vous offre une magnifique montre collector France Bleu fabriquée par LIP. Jouez ici.

Rendez-vous les 22 et 23 juin 2019 pour la 6e édition du grand rendez-vous de l'horlogerie franc-comtoise, les 24h du Temps à Besançon. Besançon est la capitale de l'horlogerie française depuis plus de deux siècles. Le rendez-vous des 24h du Temps, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des professionnels du secteur et de découvrir le savoir-faire horloger du Grand Besançon.

Une montre collector France Bleu fabriquée par LIP

France Bleu, partenaire des 24h du Temps, en a profité pour faire fabriquer une montre spécialement pour marquer cet événement. C'est LIP, maison horlogère depuis 1867, qui en a assuré la réalisation. Une montre unique à avoir à votre poignet.

France Bleu Lorraine vous donne l'opportunité de gagner cette montre LIP. Il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 23 juin 2019 à minuit. Bonne chance !