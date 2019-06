Gagnez une nuit au château de Gilly dans une chambre raffinée avec petits déjeuners et dîners

Tout cet été France Bleu Bourgogne vous fait gagner des séjours dans les endroits les plus emblématiques de Bourgogne.Gagnez une nuit dans une chambre raffinée avec 2 petits déjeuners et 2 dîners (apéritif, entrée, plat, dessert, accord mets et vins, eau, café).