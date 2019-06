Gagnez vos entrées au Parc animalier de Sainte-Croix avec France Bleu Elsass

Rhodes, France

Dans un écrin de verdure de 120 hectares, le Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes est un lieu de découverte de la faune Européenne et de la biodiversité mondiale. Trois sentiers vous emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté. En 37 ans d'existence il est devenu le premier parc de faune européenne en France.

Découvrez et observez ours, loups, lynx, cervidés, bisons, aurochs, gloutons, marmottes... et de plus exotiques comme les pandas roux, les gibbons, lémuriens, porc-épic... et de nombreux oiseaux, cigognes, chouettes, aigrettes, canards,... les tortues... tous en semi-liberté dans de grands enclos naturels. Et en 2019, découvrez le tout nouvel espace "Le nouveau monde".

