Mulhouse, France

Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse a été créé en 1968 par un groupe d'industriels de la région pour offrir un terrain de divertissement à la classe ouvrière de la ville. Aujourd'hui le zoo s'étend sur 25 ha et accueille près de 385.000 visiteurs par an. Il est devenu depuis les années 80, un centre de recherche, de préservation et d’élevage des espèces menacées. Sur les 170 espèces présentées, 88 font partie d’un programme européen d'espèces en danger, comme par exemple le lémurien aux yeux turquoise, le perroquet du Cap, le perroquet à gorge bleu, le cerf du prince Alfred, la panthère de l’Amour. Il est le troisième site le plus visité en Alsace.

A l'occasion de cet anniversaire, le parc Zoologique et Botanique de Mulhouse vous réserve un programme d'animations et d'événements exceptionnels tout au long de l'année 2018.

