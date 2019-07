Gagnez vos entrées pour la Cité de l'Automobile à Mulhouse pour l'expo Incomparables Bugatti

Mulhouse, France

Vous aimez les belles mécaniques anciennes et plus récentes ? Visitez la Cité de l'Automobile de Mulhouse et l'exposition exceptionnelle "Incomparables Bugatti". La Cité de l’Automobile de Mulhouse rend légitimement hommage à la créativité hors du commun de la famille Bugatti et au tempérament hors norme des voitures portant ce nom. La Cité de l’Automobile, abritant la plus importante collection Bugatti au monde, rend hommage à la marque française en ouvrant exceptionnellement ses portes à des créations récentes et contemporaines de l’usine de Molsheim, au premier rang desquelles la Bugatti Divo, mais aussi les modèles Veyron, Galibier, Chiron ou EB 110, pour leur permettre de dialoguer librement avec les figures majeures de sa collection, telles la Bugatti "Royale" coupé Napoléon, une rare Bugatti Type 57 S "Atalante", Type 32 "Tank", Type 51 de Grand Prix, ou la très rare voiture de course Type 251.

