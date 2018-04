Besançon, France

La foire Comtoise c'est du 5 au 13 mai 2018 à Micropolis Besançon

Inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous

Connaissez-vous vraiment la Foire Comtoise ?

Celle où l’on emmène ses enfants à la fête foraine, où l’on projette d’investir dans un kota grill ou un spa, où l’on passe une soirée entre amis à découvrir les spécialités d’autres régions et de la nôtre,… oui sans doute !

Mais en plus de tout cela, cette année, prenez donc le temps de vous émerveiller devant le spectacle offert dans la grande salle (31 shows d’une trentaine de minutes !), d’aller caresser les chiens et chevaux, de craquer pour un sac sénégalais, et bien d’autres petits plaisirs.

La Foire Comtoise, c’est aussi la venue de personnalités du petit écran en dédicaces ou démos, des allées de restaurants et petits producteurs, des animations à tous les passages de stands, et tellement de découvertes en 9 jours.

Le millésime 2018 fera plus encore la part belle à la fête, à la joie de vivre et à la danse ! C’est en effet la Colombie que vous vivrez en live à Micropolis Besançon, notamment aux côtés des danseurs de la prestigieuse école Cali Sabor et de la chanteuse Nancy Murillo. Pays 100% splendeur, de la biodiversité, du café, de la salsa, des émeraudes, des chivas,… c’est un véritable voyage que nous vous proposerons grâce aux Colombiens qui nous accompagneront, du 5 au 13 mai prochains.

Les nouveautés 2018 : comment ne pas esquisser un pas de danse avec la Colombie invitée d’honneur ? C’est donc avec un enthousiasme certain que des écoles et associations locales se produiront sur une piste de danse spécialement installée au cœur du village colombien (au Palais des Congrès, hall E), et proposeront à tous des initiations pour tester les rythmes latinos ! Alors… dansons !

Et pour profiter davantage de la fête : une nocturne supplémentaire (lundi 7 mai, veille de jour férié).

LES TARIFS DE LA FOIRE COMTOISE

À noter : tarif spécial jusqu'à l'ouverture de la foire : 5 € adulte, 2,5€ enfant.

Spectacle "Macondiando" salle de spectacle (hall B2) chaque jour à 11h30 (sauf samedi 5 mai), 15h, 17h et 20h.

Tarifs d'entrée : normal : 6 €, réduit 5 € (12/18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants et personnes handicapées)., tarif "transports en commun" : 4.50 €, tarif porteur Carte Avantages jeunes : 4€, tarif enfants (6/12 ans) accompagné d'un adulte : 3 €

Entrée gratuite lundi 7 mai jusqu'à 17h

Entrée gratuite pour les moins de 6 ans et entrée gratuite le samedi 5 ou 12 mai pour les porteurs Cartes Avantages jeunes.

Prévente sur billeterie (pas d'attente en caisse) : tickets.micropolis.fr

Les peoples de la Foire Comtoise 2018 :

• samedi 5 mai : Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez de Danse avec les stars.

• Dimanche 6 mai : Maëva Coucke, Miss France 2018

• Mardi 8 mai : Sweem et Twins Phoenix de The Voice

• Mercredi 9 mai : Pat'Patrouille

• Jeudi 10 mai : Laurent Maistret et Jade Geropp de Danse avec les stars et Peppa Pig

• Vendredi 11 mai : Marco Horanieh et Léa François de la série Plus belle la vie

• Samedi 12 mai : Ana Ka, Lukas Abdum et Azza de The Voice

www.foire-comtoise.com